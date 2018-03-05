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(Geniş haber) - Esenyurt Belediyesi'nde dehşet

Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti. Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelen  Bülent...

(Geniş haber) - Esenyurt Belediyesi'nde dehşet

Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.
Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelen  Bülent Özyürek (43)  pompalı silahla içeriye girdi. Özyürek,  burada çalıştığı öğrenilen Muradiye Bektaş (42)'ı alıkoyarak bir odaya kapattı. Kadını göğsünden vuran Özyürek aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önünde önlem aldı. İncelemelerin ardından Bülent Özyürek  ve Muradiye Bektaş'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bu arada Esenyurt Belediyesi'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye Bektaş, Bülent Özyürek adlı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir"

(FOTOĞRAF)

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