Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...
 Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı
Esenler'de soygun sırasında çatışma

(Geniş Haber) - Beylikdüzü'nde lüks sitede 2 kadın vuruldu

   Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.  Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki...

(Geniş Haber) - Beylikdüzü'nde lüks sitede 2 kadın vuruldu

 

 Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. 
Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K., ile kız arkadaşı Eda T.  arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K., belindeki tabancı çıkarıp Eda T.'ye ateş etmeye başladı. 

YARALI HALDE TUVALETE KAÇTI
Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.'yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

SALDIRGAN YAKALANDI
Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,