(geniş haber)- 48 ilde FETÖ operasyonu: 271 askere gözaltı kararı

Özden ATİK / İstanbul,()

FETTULLAHÇI Terör Örgütü bünyesindeki mahrem imamlarla ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul GATA yapılanmasına sızdırılmış ankesörlü hatlarla irtibatları tespit edilen tamamı tabip sınıfından 7 şüpheli ve biri emekli hava tuğgeneralin de gözaltı listesinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah 48 ilde operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 120'sinin darbe girişimi öncesinde askeri öğrenci, 29'unun çeşitli nedenlerle TSK'dan ilişiği kesilen ve 122'sinin de muvazzaf asker olduğu kaydedildi. Gözaltı kararına ilişkin detaylara göre, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasının "mahrem hizmetler" olarak isimlendirildiği belirtildi. Söz konusu yapılanmada gizliliğe azami derecede riayet edildiği, örgüt mensubu askerlerle ve bu askerlerin sözde sorumluları olan öğretmen, müdür, müdür yardımcısı şahıslar arasında deşifre olmayı engellemek maksadıyla farklı bir iletişim modeli kullanıldığı anlatıldı.

"BYLOCK'TAN UZAK DURMUŞLAR"

Bu nedenle örgütün haberleşme programı "Bylock" tan uzak durdukları, 212 bin 319 muvvazzaf personelden 3 bin 61'nin Bylock kullanıcısı olduğu anlaşıldığı, Bylock kullandığı tespit edilen asker sayısının TSK içerisine sızdırılan örgüt üyesine göre çok az olmasının bu durumu açıkça gösterdiği ifade edildi. Soruşturmada, terör örgütünün darbe girişiminde nispeten çok az üyesinin kullandığı, terör örgütüne yönelik bilinen Bylock, Bank Asya hesap açma/artırma gibi kriterleri taşımayan diğer mensuplarını ikinci bir darbe girişiminde veya örgütsel başka bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

HER KUVVETTEN YÜZDE 10'U İHRAÇ EDİLMİŞ

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleriyle Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından gelen soruşturma kapsamında 24 Mart 2017 tarihli cevabi yazılara göre her kuvvette görev yapan rütbelilerden en fazla yüzde 10'unun ihraç edildiği veya görevden uzaklaştırıldığı anlatıldı. Hava Kuvvetlerindeki bin 505 yüzbaşıdan 136'sının, 7 bin 978 Astsubay Kıdemli Başçavuşundan 129'unun, Deniz Kuvvetlerinde 738 Albay'dan 86'sının, Kara Kuvvetlerinde ise 3 bin 672 Albay'dan 386'sının bu kapsamda olduğu belirtildi.

ANKESÖRLÜ HATLARLA ÖRGÜT MENSUPLARINA TALİMAT VERDİLER

İtirafçı ifadelerine göre 80'li yıllardan beri terör örgütünün TSK içine sızmaya başladığı, 90'lı yıllardan beri sızmanın sistematik şekilde olduğu da kaydedildi. Örgüt eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen yönetici düzeyindeki şahısların kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, lokanta gibi işletmelerde kurulu sabit hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü telefonları kullanarak sorumlu bulundukları örgüt mensuplarına talimatlar verdikleri belirtildi.

448 ASKER HAKKINDA HENÜZ ADLİ İŞLEM YAPILAMADI

İstanbul'da bu amaçla kullanılan 485 sabit hattan 4'ünün soruşturma konusu olduğu, bu hatlardan toplam 934 asker şahısla irtibat kurulduğunun tespit edildiği kaydedildi. Tespit edilen askerler hakkında 10 Nisan-31 Mayıs tarihine kadar yapılan sorgulamada 372'sinin darbe girişimi veya örgüt mensubiyeti nedeniyle tutuklu olduğu veya adli işlem tesis edildiği, 114'ü hakkında soruşturma/kovuşturma bulunduğu, 448'i hakkında ise adli işlem tesis edilemediği belirtildi.

271 ŞÜPHELİ ASKERE GÖZALTI KARARI

Buna göre örgütsel hatlarla irtibat sağladığı tespit edilen 122'si muvazzaf 256 şüpheli ile mahrem nitelikli sözde İstanbul GATA yapılanmasına sızdırılmış ankesörlü hatlarla irtibatları tespit edilen tamamı tabip sınıfından 7 şüpheli ve biri emekli hava tuğgenerel olmak üzere 8 şüpheli olmak üzere toplam 271 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği anlatıldı.



