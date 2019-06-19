Genelkurmay çatı davasında yarın karar günü

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar yarın açıklanacak.

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen ve bugüne kadar 236 duruşma yapılan davada sona gelindi. Müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da bulunduğu davada, savcı, 9 Mayıs 2018 günü görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olmakla suçlanan Hava Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 35 kişinin, 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 56 bin yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

13 sanığın beraatine karar verilmesini, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 sanığın dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, 153 sanık için de 1 ila 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 977 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi. Savcı, 9 sanığın ise 15 yıla kadar hapsini istedi.

Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, 28 Mayıs 2018'deki celsede, karar duruşması tarihini 20 Haziran 2019 olarak belirledi.

Karar duruşmasına, çok sayıda milletvekili, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, 15 Temmuz gazisi, şehit ve sanık yakınının katılacak olması nedeniyle, güvenlik güçlerinin Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi alması bekleniyor.

