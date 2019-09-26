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Genelkurmay Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı (1)
Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı...
GÜVENLİK 26.09.2019, 17:19
Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.
20 Haziran'da görülen duruşmada hükmü açıklanan kararın gerekçesinde, darbe talimatının bizzat Fetullah Gülen'den geldiği belirtildi. FETÖ'nün, 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerin ardından darbe kararı aldığı vurgulanırken, tüm sanıklar yönünde hükmün gerekçeleri anlatıldı.
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