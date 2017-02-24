Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırında (2)

HULUSİ AKAR: PLANLANAN HEDEFE ULAŞILMIŞTIR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde bulunan Fırat Kalkanı Harekatı Merkezi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Kurban kesilen ziyarette, görevli komutanlardan harekata ilişkin son bilgileri alan Orgeneral Akar, harekat kapsamında gösterdikleri üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden dolayı personele teşekkür etti.

Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın, El Bab’ın kontrol altına alınmasıyla birlikte planlanan hedeflere ulaşıldığını belirterek, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Kahraman Türk milletinin korku nedir bilmeyen yiğit evlatları, varlığından aziz milletimizin gurur ve güven duyduğu şanlı silah arkadaşlarım, gözlerinizden ve yanaklarınızdan öperim; milletimizin ne zaman ihtiyacı olsa, peygamber ocağı kahraman ordumuzun siz fedakar mensupları, daima göreve hazır oldunuz. Binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın, mavi göklerde özgürce dalgalanması için göğsünüzü siper ettiniz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla çıktığınız bu yolda, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, canınızı dahi esirgemeden bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği için yurt içinde, sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz. Büyük bir özveri ve kahramanlıkla bu harekatı yürüttünüz. Meşru müdafaa hakkımız kapsamında, terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörün bölgede yerleşik hale gelmesini engellemek, bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Harekatın ilk aşamasında Cerablus, Er Rai, Dabık ve Suran bölgeleri, kısa sürede terör örgütlerinden temizlenerek kontrol altına alınmış; bu bölgelerde yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmelerine imkanı sağlanmıştır. Müteakiben, DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan El Bab’a yönelik harekat başlatılmıştır. Bu mücadelenin konvansiyonel bir harekattan farklı olarak asimetrik bir mücadele olması, meskun mahallerde icra edilmesi; bombalı araçlar, intihar bombacıları, keskin nişancılar, el yapımı patlayıcılar gibi özel zorluklar içermesi gibi nedenlerle, ihtiyatlı bir şekilde sürdürülmüştür. Kural tanımayan bir terör örgütüyle mücadele ederken dahi masum insanlara, tarihi ve kültürel varlıklara zarar verilmemesi için azami özen gösterilmiştir. El Bab’ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Müteakip süreçte hayatın hızla normalleştirilmesi ve yerel halkın güven içerisinde evlerine dönüşleri için her türlü destek sağlanacaktır. Bu harekatın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay, gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize; kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup siz değerli silah arkadaşlarıma aittir. Sizlerin 'En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır.' düsturunu daima canlı tutan yiğitlikleriniz, asil milletimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamıştır. Ayrıca; bu harekatın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında ÖSO'nun kahramanlık ve katkıları büyüktür. Bu vesileyle başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, vatanlarının kurtarılmasında DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan ÖSO mensuplarına Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Gaziantep ve Kilis'in Suriye sınırındaki incelemeleriyle ilgili yazılı açıklama şöyle:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Şubat 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olduğu halde Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulunmuştur.

Bu kapsamda Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde Bab bölgesinin kontrol altına alınması nedeniyle, bölgede bulunan Harekât Merkezine giderek, harekâta katılan tüm personele operasyonlar süresince göstermiş oldukları üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasını müteakip harekata iştirak eden birlik komutanlarına bir konuşma yapan Orgeneral Akar, harekâtta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileklerinde bulunmuştur.''

FOTOĞRAFLI