Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırında (2)

20'NCİ ZIRHLI TUGAYI DA DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'da konuşlu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Orgeneral Akar ve komutanlar, helikopterle indiği Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Kışlası'nda Vali Güngör Azim Tuna ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından karşılandı. Burada şeref defterini imzalayan Orgeneral Akar, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



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