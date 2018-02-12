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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Çatı Davası'nda dinlenecek (2)

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - FETÖ/PDY 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Genelkurmay Çatı Davası'nda, darbeciler tarafından derdest edilen Genelkurmay...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Çatı Davası'nda dinlenecek (2)

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - FETÖ/PDY 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Genelkurmay Çatı Davası'nda, darbeciler tarafından derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın arasında bulunduğu çok sayıda kişi, 'tanık' olarak dinlenecek.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davada, mahkemenin sanık avukatlarına dağıttığı müşteki-tanık olarak dinlenecekler listesinde önemli bir detay ortaya çıktı.
Mahkemenin duruşma arasında aldığı kararda aralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bulunduğu dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın tanık olarak dinleneceği ortaya çıktı. Mahkeme, 19 Şubat günü yapılacak duruşmada Hulusi Akar, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile emekli Orgeneral İhsan Uyar’ın müşteki-tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Akar, Çolak, Uyar ve Güler, darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından Genelkurmay Karargahı’nda derdest edilerek Akıncı Üssü’ne götürülmüş, darbe girişiminin bastırılmasının ardından serbest kalmışlardı. 21 Şubat’ta ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli general Abidin Ünal ile Göksel Sevindik, Mikail Alıcı, Fikret Tayfur Erbilgin, Mehmet Özlü dinlenecek. 
Duruşmalar sırasında sanık avukatları özellikle Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal'ın tanık olarak dinlenmesini talep etmişlerdi.

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