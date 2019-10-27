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Genelkurmay Başkanı Güler’den başsağlığı mesajı
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dün teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için taziye mesajı yayımladı. Genelkurmay...
GÜVENLİK 27.10.2019, 20:20
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dün teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için taziye mesajı yayımladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, mesajında, “Silah arkadaşımız 26 Ekim 2019 tarihinde teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, mesajında, “Silah arkadaşımız 26 Ekim 2019 tarihinde teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.
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