Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'e, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da eşlik ettiği belirtildi.
27 Temmuz 2018 Cuma 19:24
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Güler'e, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da eşlik ettiği belirtildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.