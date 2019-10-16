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Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türki Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı...
GÜVENLİK 16.10.2019, 19:02
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türki Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Türki Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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