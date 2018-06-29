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Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında - YENİDEN

Sayın Yazıişleri Müdürleri; 'Genelkurmay Başkanı Akar, Süleyman Şah Türbesinde' başlıklı haberimizi, 'Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında' başlığıyla yeniden düzenleyerek veriyoruz. ------------------------ YENİDEN GAZİANTEP,...

Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında - YENİDEN

Sayın Yazıişleri Müdürleri;
'Genelkurmay Başkanı Akar, Süleyman Şah Türbesinde' başlıklı haberimizi, 'Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında' başlığıyla yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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YENİDEN


GAZİANTEP, (- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki Kilis'te bulunan birlikleri denetledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye sınırındaki Kilis'te incelemelerde bulundu. Sınır birliklerini denetleyen Orgeneral Akar, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç'te devam eden devriye faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı.
SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ ZİYARET EDİLMEDİ
Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindekilerin, gün içerisinde Suriye'deki Süleymanşah Türbesi'ni ziyaret ettiğine ilişkin bilgilerin ise doğru olmadığı bildirildi.

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