Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında (2)

HAREKAT VE FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Suriye sınırında bulunan birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam eden harekât ve faaliyetler hakkında bilgi alan Orgeneral Akar, direktiflerini iletti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan inceleme ve denetlemeye ilişkin yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele harekâtına aralıksız devam ettiğini, son aylarda icra edilen operasyonlarla başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile egemenlik ve bağımsızlığına tehdit teşkil eden bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Orgeneral Akar'ın ayrıca Münbiç ile ilgili olarak daha önce üzerinde mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda ABD Silahlı Kuvvetleri ile gerekli temas ve koordinasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü, bu kapsamda ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları ile koordineli devriye faaliyetlerinin icra edildiğini; YPG’nin Münbiç’i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini, İdlib’te Rusya Federasyonu ve İran ile koordineli olarak tesis edilen 12 gözlem noktası ile bölgede güven ve istikrar ortamına katkı sağlandığını, Sınır ötesinde gerçekleştirilen tüm operasyonların Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile müteakiben yürütülmekte olan terörle mücadele harekâtı ile kara, deniz ve havada gerçekleştirilen başarılı operasyon ve faaliyetler olduğunu ifade etmiştir. Orgeneral Akar bu vesile ile 'Ölürsem Şehit Kalırsam Gazi' anlayışı ile görev yapan personeli operasyonlarda gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı tebrik etmiş ve başarılarının devamını dilemiş, İcra edilen harekât ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur."

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