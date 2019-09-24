Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Genç ustanın ölümünde zehirlenme şüphesi
İZMİT’te, işyerinden evine geldikten sonra rahatsızlanan Harun Ardıç (36) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Harun Ardıç’ın işyerinde tamir ettiği bir makineden çıkan gazdan etkilenerek zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. İzmit...
GÜVENLİK 24.09.2019, 11:43
İZMİT’te, işyerinden evine geldikten sonra rahatsızlanan Harun Ardıç (36) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Harun Ardıç’ın işyerinde tamir ettiği bir makineden çıkan gazdan etkilenerek zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Harun Ardıç bugün Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
İzmit Sanayi Mahallesi’nde elektromekanik tamiri üzerine işyeri olan, AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı Sanayi Mahallesi Başkanı Harun Ardıç, dün işyerinden evine geldikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Harun Ardıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Evli ve 2 çocuk babası Harun Ardıç’ın işyerinde bir makineyi tamir ederken çıkan gazdan etkilendiği ve kustuğu, eve geldikten sonra rahatsızlandığı öğrenilirken, gazdan etkilenerek zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Harun Ardıç’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Harun Ardıç bugün Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1