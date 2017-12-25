Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Genç öğretmen kazada öldü, kardeşi yaralandı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Aykut Turlu'nun (27), iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracıyla refüje çarptı. Kazada genç öğretmen yaşamını yitirdi, kardeşi Adem Turlu (16) yaralandı. Kaza,...

Genç öğretmen kazada öldü, kardeşi yaralandı
AĞRI'nın Patnos ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Aykut Turlu'nun (27), iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracıyla refüje çarptı. Kazada genç öğretmen yaşamını yitirdi, kardeşi Adem Turlu (16) yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Patnos'un Yalçınkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Patnos'a bağlı Budak köyünde yaşayan ve ilçede ücretli öğretmenlik yapan Aykut Turlu, 34 YA 4983 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, refüje çarparak savruldu. Kazada, Aykut Turlu yaşamını yitirdi, yanındaki kardeşi Adem Turlu yaralandı. Yaralı, çağrılan 112 Acil ambulansıyla Patnos Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Araç içerisinde sıkışan Aykut Turlu'nun cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Turlu'nun, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra atanamayınca Patnos'a bağlı Güvercinli köyünde ücretli öğretmenlik yapmaya başladığı öğrenildi. Aykut Turlu'nun cenazesinin, otopsi sonrası toprağa verileceği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,