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Genç kızlara silah zoruyla fuhuş yaptıran sevgililere gözaltı (2)
KADIN TUTUKLANDI SEVGİLİSİ SERBEST Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızları silahla tehdit ederek fuhuşa zorlayan İ.S. (48) adlı kadın tutuklanırken, sevgilisi K.U. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜVENLİK 28.08.2019, 19:24
KADIN TUTUKLANDI SEVGİLİSİ SERBEST
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızları silahla tehdit ederek fuhuşa zorlayan İ.S. (48) adlı kadın tutuklanırken, sevgilisi K.U. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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