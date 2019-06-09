Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Genç kızlara laf atanları linç etmek istediler: 20 gözaltı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokaktaki genç kızlara laf attıkları iddia edilen alkollü kişiler, mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Polis ekipleri, linç girişimine engel olurken, 20 kişiyi gözaltına...

Genç kızlara laf atanları linç etmek istediler: 20 gözaltı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokaktaki genç kızlara laf attıkları iddia edilen alkollü kişiler, mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Polis ekipleri, linç girişimine engel olurken, 20 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, dün gece, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde bulunan sahil şeridinde meydana geldi. Genç kızlara laf attığı iddia edilen alkollü gruba, çevrede bulunan mahalle sakinleri tepki gösterdi. Bu kişiler ile mahalleli arasında kavga çıktı. Alkollü kişiler, mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polisler, linç girişimine engel olurken, kalabalığın dağılması için uyarı yapıp, biber gazı kullandı. Olayda 20 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328