Genç kızın darp ve şantajla suçladığı eski sevgilisi, intihar etti

SAMSUN'da, Habibe B.’nin (24), kendisini para vermediği için dövdüğünü, uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini iddia edip, hakkında şikayetçi olduğu eski sevgilisi Halil Mert Y. (26), dün gece jiletle bilek ve boynunu keserek yaşamına son verdi.Samsun'da Halil Mert Y., yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı Habibe B.'den iddiaya göre bir süre önce para istemeye başladı. Başta Habibe B., erkek arkadaşına destek olmak için bu parayı verirken, bir süre sonra devam etmek istemedi. Halil Mert Y., bir gün yine para istediğinde Habibe B. ile otomobilde tartışmaya başladı. Halil Mert Y., Habibe B.'yi darp etti. Bir gözü moraran ve yüzü şişen Habibe B., otomobilden inip kaçtı.Olayın ardından Halil Mert Y., Habibe B.'ye mesaj atarak para istemeyi sürdürdü. Halil Mert Y., Habibe B.'yi önce uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla, ardından da ailesini ve kendisini öldürmekle tehdit etti. Halil Mert Y., Habibe B.'ye her ay maaşının 2 bin TL'sini kendisine vermesini söyleyip, daha sonra 'parayı eline almadan gelme, seni öldürürüm' mesajı attı.ŞİKAYETÇİ OLDUTehditlerden korkan ve kendisi ile yakınlarının hayatından endişe eden Habibe B., işini bıraktı. Habibe B., olayla ilgili önceki gün savcılığa suç duyurusunda bulundu. Habibe B. suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:"5 yıldır birlikteliğimiz vardı, çok sık görüşmüyorduk. Maddi durumu olmadığını söylüyordu ve savcıya da söylediğim gibi ilk başlarda kendi isteğimle para vermiştim. Ailem bunları öğrendikten sonra onu benden uzaklaştırdı ve ayrıldık. Sonrasında yeniden bir araya geldik ve yine benden para talep etmeye başladı. Aslında durumu iyiydi, fakat yine de istiyordu. Evimin yakınına gelerek beni de öldürmekle tehdit etti. Bir defa da para vermediğim için beni arabada darbetti. Beni görüntülerimi yayınlamakla tehdit etti. Böyle bir görüntü olup olmadığını bilmiyordum. Beraber kaldığımız zamanlar çekmiş olabileceğini düşünerek korktum. Onları internete koymakla tehdit etti. Sürekli şantaj yapıyor ve beni darbediyordu. Can güvenliğim tehlikede yaşıyorum. Bana düşmanına vurur gibi vuruyordu. Beni Allah korudu, artık bu adamdan kurtulmak istiyorum."İNTİHAR ETTİSamsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde oturan, hakkındaki şikayeti öğrenince bunalıma girdiği öne sürülen Halil Mert Y., dün akşam saatlerinde girdiği banyoda jiletle boynunu ve el bileklerini kesti. Banyodan uzun süre çıkmayınca yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan Halil Mert Y. için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel hastaneye, ilk müdahalesinin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halil Mert Y., yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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