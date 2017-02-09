Genç kızın bankın altında unuttuğu çanta, tedirginlik yarattı

Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir genç kızın cadde üzerindeki bir bankın altında unuttuğu çanta, tedirginliğe neden oldu.

Merkez İlkadım İlçesi'nde kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde bir bankın altında kadın çantası gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, caddeyi yaya trafiğine kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekibi çağırdı. Bu sırada polisin yanına gelen bir genç kız, çantanın arkadaşına ait olduğunu belirterek, "Arkadaşımla beraber dinlenmek için bankta oturduk. Arkadaşım otobüse geç kalıyorum diyerek aceleyle kalkınca çantayı unuttu. Benim evim yakın olduğu için, cep telefonuyla arayıp çantasına bakmamı söyledi" dedi.

Genç kızla cep telefonu aracılığıyla konuşan polis, çantayı alıp inceledikten sonra arkadaşına teslim etti, ardından da ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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