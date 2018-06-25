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Genç kızın apart oteldeki ölümünde 5 şüpheli serbest

SAMSUN'da Elif Deniz'in (21) bir apart otelin 3'üncü kat balkonundan düşerek ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1'i asker, 5 kişi serbest bırakıldı. Olay, Atakum ilçesinin Körfez Mahallesi'nde bulunan bir apart otelde önceki gece saat...

Genç kızın apart oteldeki ölümünde 5 şüpheli serbest
SAMSUN'da Elif Deniz'in (21) bir apart otelin 3'üncü kat balkonundan düşerek ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1'i asker, 5 kişi serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesinin Körfez Mahallesi'nde bulunan bir apart otelde önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Elif Deniz, iddiaya göre, apart otelin 3'üncü kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine giden polis, çalışmaların ardından Deniz'in cesedini otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Otopside, genç kızın düşmeden kısa bir süre önce kafasının arkasına darbe aldığı tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, apart otel çalışanlarının da aralarında bulunduğu 1'i asker, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. ve B.K., savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen R.K., O.K. ve Kırıkkale'de asker E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Genç kızın kafasının arkasında tespit edilen yaranın, olaydan 1-2 önceki bir darbe sonucu oluştuğu, Elif Deniz'in Bafra ilçesinde darp raporu aldığı iddia edildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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