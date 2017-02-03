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Genç kızı ve onu kurtarmak isteyen kişiyi bıçakladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir genç kıza bıçaklı saldırıda bulunan Cemal B.'ye (19) engel olmaya çalışan Mustafa Çalı (25) çıkan kavgada bıçakla boğazından yaralandı. Ağır yaralanan Çalı ve hafif yaralı genç kız...

Genç kızı ve onu kurtarmak isteyen kişiyi bıçakladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir genç kıza bıçaklı saldırıda bulunan Cemal B.'ye (19) engel olmaya çalışan Mustafa Çalı (25) çıkan kavgada bıçakla boğazından yaralandı. Ağır yaralanan Çalı ve hafif yaralı genç kız hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadınm ilçesi'nde bulunan Kadıköy Mahallesi’nde gece yarısı meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan baldızının arkadaşı 17 yaşındaki S.K. isimli kızı kurtarmak isteyen Mustafa Çalı ile saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Cemal B. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Cemal B., elindeki bıçakla Mustafa Çalı'yı boğazından, S.K.'yı da kafasından yaralayarak kaçtı. Mustafa Çalı kendisine ait otomobile binip hastaneye giderken, durumunun ağırlaştığını fark eederek sağlık ekiplerini aradı. Hastane yolunda otomobilinden alınan Mustafa Çalı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa Çalı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Cemal B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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