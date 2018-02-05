Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
DİKKAT..Yarın 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak..
DİKKAT..Yarın 16 bin servis aracı...

Genç kızı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen polisin ifadesi alındı

SAKARYA'da, internetten tanışıp buluştuğu spor eğitmeni kadını kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla jandarmada ifade veren polis memuru U.O. serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli U.O. (42) ile Sakarya'da özel bir...

Genç kızı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen polisin ifadesi alındı
SAKARYA'da, internetten tanışıp buluştuğu spor eğitmeni kadını kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla jandarmada ifade veren polis memuru U.O. serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli U.O. (42) ile Sakarya'da özel bir salonda spor eğitmenliği yapan E.C. (20), internetten tanışıp arkadaş oldu. Sakarya'ya giden U.O. ile E.C. buluşup, bir süre vakit geçirdikten sonra polis memurunun kullandığı otomobille yola çıktı. D-650 karayolunda ilerleyen otomobilde ikili arasında tartışma çıktı. Geyve'de bir akaryakıt istasyonuna giren otomobilden inen E.C., buradaki çalışanların yanına koşup, "Bu polis beni kaçırmaya çalışıyor, cüzdanıma ve telefonuma el koydu" diyerek yardım istedi.
Burada bir süre E.C. ile tartışan U.O., aracına binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. E.C., jandarma ekiplerine U.O.'nun kendisini kaçırmaya çalıştığını öne sürüp, şikayette bulundu. Jandarmanın ulaştığı U.O. Geyve Jandarma Karakolu'na gelerek ifade verdi.
Polis memuru ifadesinde kadın eğitmenle para karşılığı beraber olmak için anlaştıklarını, ancak daha sonra aralarında tartışma çıktığını söyleyerek kaçırma iddialarını yalanladı. U.O. sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314