Genç kızı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen polisin ifadesi alındı

SAKARYA'da, internetten tanışıp buluştuğu spor eğitmeni kadını kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla jandarmada ifade veren polis memuru U.O. serbest bırakıldı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli U.O. (42) ile Sakarya'da özel bir salonda spor eğitmenliği yapan E.C. (20), internetten tanışıp arkadaş oldu. Sakarya'ya giden U.O. ile E.C. buluşup, bir süre vakit geçirdikten sonra polis memurunun kullandığı otomobille yola çıktı. D-650 karayolunda ilerleyen otomobilde ikili arasında tartışma çıktı. Geyve'de bir akaryakıt istasyonuna giren otomobilden inen E.C., buradaki çalışanların yanına koşup, "Bu polis beni kaçırmaya çalışıyor, cüzdanıma ve telefonuma el koydu" diyerek yardım istedi.Burada bir süre E.C. ile tartışan U.O., aracına binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. E.C., jandarma ekiplerine U.O.'nun kendisini kaçırmaya çalıştığını öne sürüp, şikayette bulundu. Jandarmanın ulaştığı U.O. Geyve Jandarma Karakolu'na gelerek ifade verdi.Polis memuru ifadesinde kadın eğitmenle para karşılığı beraber olmak için anlaştıklarını, ancak daha sonra aralarında tartışma çıktığını söyleyerek kaçırma iddialarını yalanladı. U.O. sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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