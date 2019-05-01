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Genç kızı, eteğini kaldırarak taciz eden Suriyeli 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, takip ettiği H.K.K. (20) adlı genç kızı, adres sorma bahanesiyle durdurduktan sonra eteğini kaldırarak taciz eden Suriyeli İbrahim El Hammud (23), 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Olay, dün saat 13.30...

Genç kızı, eteğini kaldırarak taciz eden Suriyeli 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, takip ettiği H.K.K. (20) adlı genç kızı, adres sorma bahanesiyle durdurduktan sonra eteğini kaldırarak taciz eden Suriyeli İbrahim El Hammud (23), 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak'ta yaşandı. İngilizce eğitimi aldığı kursa yürüyerek giden H.K.K. iddiaya göre Suriye uyruklu İbrahim El Hammud tarafından takip edildi. H.K.K., kurs binasına gireceği sırada Hammud tarafından adres sorma bahanesiyle durduruldu. Hammud, bir süre konuştuğu genç kızı eteğini kaldırarak, taciz etti.
H.K.K.'nin bağırması üzerine yardıma koşan çevredekiler, genç kızı taciz eden Hammud'u dövdü. Kaçmaması için taksi durağında tutulan Suriyeli, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.  Genç kız ise yaşadığı şok nedeniyle uzun süre gözyaşı döktü.
Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen İbrahim El Hammud, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

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