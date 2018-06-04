Genç kıza istismar suçundan 20 kişi gözaltına alındı

Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bir beyaz eşya mağazasında çalışan 17 yaşındaki genç kız, karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede hamile olduğu belirlendi. Genç kızın cinsel istismara uğradığının belirlenerek 20'nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Kandıra'da bir beyaz eşya mağazasında çalışan 17 yaşındaki E.A. karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. E.A.'nın hamile olduğunun belirlenmesi üzerine doktorlar, yaşının küçük olması nedeniyle polise haber verdi. E.A.'nın ifadesi alınırken, cinsel istismara uğradığı belirlendi. E.A.'nın ifadesi doğrultusunda 20'nin üzerinde kişi gözaltına alındı. Yaşı küçük kıza cinsel istismarda bulundukları iddia edilen kişilerin ifadeleri alındı. E.A., koruma altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.