Genç kıza cinsel saldırıya 20 yıl hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde, 20 yaşındaki P.M. adlı kıza ağaçlık alanda cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi 34 yaşındaki Hamdi K., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kasım 2015'te meydana gelen olayda Hamdi K., iddiaya göre Filyos Belediyesi'ne iş başvurusunda bulunduktan sonra evine doğru yürüyen P.M.'yi ağzını kapatıp kucaklayarak ağaçlık alana götürdü. Direnen P.M.'ye cinsel istismarda bulunan Hamdi K., ardından da kimseye söylememesi için tehdit etti. Hamdi K.'nın yüzünü tırnaklamasına rağmen kurtulamayan P.M., daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası Hamdi K., tutuklandı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında dava açılan Hamdi K.'nın yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada yaptığı savunmada P.M. ile cinsel ilişkiye girmek istediğini, ancak parada anlaşamayınca tartıştıklarını ve oradan ayrıldığını ileri sürerek suçlamayı kabul etmeyen Hamdi K. için savcı mütalaasında 41 yıl hapis istemişti. Hakimin son sözünü sorduğu Hamdi K., "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi. Sanık Hamdi K.'ya, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, 'Kişi hürriyetini yoksun kılma' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verildi.

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