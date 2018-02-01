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Genç kız ikinci kattan atlayarak intihara kalkıştı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde R.D. (15), boş bir binanın ikinci katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın ablası 17 yaşındaki Z.D.'nin de geçen Aralık ayında intihar ettiği ortaya...

Genç kız ikinci kattan atlayarak intihara kalkıştı
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde R.D. (15), boş bir binanın ikinci katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın ablası 17 yaşındaki Z.D.'nin de geçen Aralık ayında intihar ettiği ortaya çıktı.

Çarşamba'nın Dikbıyık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre geçen 17 Aralık tarihinde psikolojik bunalımda olduğu öğrenilen Z.D.babasına ait tabancayla kendini vurarak intihar etti. Z.D.'nin kız kardeşi R.D. de bugün akşam saatlerinde kullanılmayan bir fabrikanın 2'nci katından kendini boşluğu bırakarak intihara kalkıştı. R.D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. R.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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