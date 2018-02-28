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Genç kırsalında terör örgütüne yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlere ait çeşitli kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili...

Genç kırsalında terör örgütüne yaşam malzemeleri ele geçirildi
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlere ait çeşitli kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığımızca; Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında, 28 Şubat 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyon neticesinde, muhtelif kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

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