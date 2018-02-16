Genç kadının yanmış cesedi bulundu

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Ganime Varsak'ın (28), yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili genç kadının eşi Salih Varsak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Bahşili'de bir alışveriş merkezinde çalışan bir çocuk annesi Ganime Varsak (28), önceki gece eve gitmeyince eşi Salih Varsak (31) ilçe emniyetine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün öğlen saatlerinde Ata Dönmez Mahallesi'nde bir bahçe kenarında yanmış ceset olduğu ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis, Ganime Varsak'a ait 06 M 5077 plakalı otomobilin yanında, üzerine benzin dökülerek yakılmış kadın cesedini buldu. Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na gönderilen yanmış kadın cesedinin Ganime Varsak'a ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alan genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, genç kadının eşi Salih Varsak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Ganime Varsak'ın otomobilinde benzin bidonu ve iki cep telefonu bulunduğu bildirildi.



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