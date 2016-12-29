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Genç kadını dövüp, yol kenarına attılar

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek yol kenarına atılan yabancı uyruklu olduğu sanılan kadın, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Antalya- Korkuteli karayolunda geçen...

Genç kadını dövüp, yol kenarına attılar

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek yol kenarına atılan yabancı uyruklu olduğu sanılan kadın, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Antalya- Korkuteli karayolunda geçen hafta perşembe günü seyredenler, yol kenarında yaralı haldeki kadını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, ambulansla AÜ Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bilinci kapalı, 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin kadının, dövüldükten sonra araçtan atıldığı tespit edildi.
AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren kadının hayati tehlikesinini bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Melike Cengiz, "Yaralı kadının kimliği hakkında henüz bilgiye ulaşılamadı. Fiziki yapısından Kazakistan veya Özbekistanlı olduğu tahmin ediliyor. Feci şekilde darp edilmiş. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları var. Pek çok yerinde kırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edildi" dedi.
Diğer yandan yaralının kimliğinin tespiti ve yakınlarına ulaşılması için fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafların altına kadın hakkında Rusça ve Türkçe bilgilere yer verilerek, tanıyanların polise başvurması istendi.

FOTOĞRAFLI

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