Genç kadın, boş arsada tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

BURSA’da Nazan Kırkgöz (30), boş arsada tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. 2 el silah sesi duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, boş arsada park halindeki kamyonetin arkasında bir kadını, yerde kanlar içinde, hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.Göğsünden ve sol karın boşluğundan silahla vurulduğu belirlenen kadının Nazan Kırkgöz olduğu belirlendi. Kırkgöz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.​Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Mahalle sakinleri, boş arsada bir kadınla erkeğin bağrışma seslerini duyarak cama çıktıklarını, ardından da silahla 2 el ateş edildiğini söyledi. Mahalleli, silah seslerinin ardından bir aracın hızla olay yerinden İstanbul Caddesi’ne çıkarak uzaklaştığını belirtti.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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