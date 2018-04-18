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Genç kadın, bahçede kendini astı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Çiğdem K. (26), kendini evlerinin bahçesindeki ağaca asarak, yaşamına son verdi. Germencik'in Ömerli Mahallesi'nde yaşayan Saim K., bugün saat 03.00 sıralarında, uyandığında eşi Çiğdem K.'yi yanında...

Genç kadın, bahçede kendini astı
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Çiğdem K. (26), kendini evlerinin bahçesindeki ağaca asarak, yaşamına son verdi.
Germencik'in Ömerli Mahallesi'nde yaşayan Saim K., bugün saat 03.00 sıralarında, uyandığında eşi Çiğdem K.'yi yanında göremeyince merak edip, evin içinde aramaya başladı. Ancak, eşinin evde olmadığını farkeden Saim K., bahçeye çıktığında eşini iple ağaca asılı olarak bulup, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, geçen cuma günü ilk doğum gününü kutladıkları bir kız çocuğu annesi olan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiğdem K.'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Genç kadının cesedi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Soruşturma başlatan jandarma, genç kadının neden intihar ettiğinin araştırıldığını bildirdi.

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