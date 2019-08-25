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Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltında

ARDAHAN merkeze bağlı Küçüksütlüce köyünde, 1 çocuk annesi Birgül K. (26), evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurularak ölmüş bulundu. Genç kadının ölümünün cinayet ya da intihar olup olmadığı araştırılırken, jandarma, eşi...

GÜVENLİK 24.08.2019, 10:02
Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltında
ARDAHAN merkeze bağlı Küçüksütlüce köyünde, 1 çocuk annesi Birgül K. (26), evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurularak ölmüş bulundu. Genç kadının ölümünün cinayet ya da intihar olup olmadığı araştırılırken, jandarma, eşi Oğuz K.'yi (35) gözaltına aldı.
Olay, dün gece il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Küçüksütlüce köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz K., akşam birlikte uyuduğu eşinin gece yatakta olmadığını fark etti. Dışarı çıkıp eşini arayan Oğuz K., Birgül K.'yi evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, Birgül K.'yi hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin yanında bulunan tabancaya el konuldu.
Genç kadının cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, Oğuz K.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü.
Oğuz K.'nin ifadesinde, gece uyandığında Birgül K.'nin yatakta olmadığını fark ettiğini, ahıra baktığında da yerde bulduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


 

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