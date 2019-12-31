Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Nazmiye Koyuncu (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Polis, genç kadının eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve kayınvalidesini gözaltına aldı.Olay, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Berber S. Koyuncu, akşam Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğünü belirledi. 1 yıllık evli olan Nazmiye Koyuncu'nun cenazesi, evde polisin yaptığı incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haber sonrası genç kadının yakınları eve akın etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis Nazmiye Koyuncu'nin eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.