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Genç avukatın ölümüyle ilgili idari ve hukuki işlem

DÜZCE, () - DÜZCE Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca avukat Selin Selem'in (23) hastanede olduğu ameliyatın ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili idari ve hukuki işlem başlatıldığı açıklandı.  Sakarya'nın Sapanca ilçesinde,...

Genç avukatın ölümüyle ilgili idari ve hukuki işlem

DÜZCE, () - DÜZCE Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca avukat Selin Selem'in (23) hastanede olduğu ameliyatın ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili idari ve hukuki işlem başlatıldığı açıklandı. 
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, fazla kilolarından kurtulmak için doktora giden avukat Selin Selem'e, geçen hafta Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kelepçesi takıldı. Cuma günü hastanede dikişleri alınan Selem, pazartesi günü rahatsızlandı. Selem, rahatsızlığı üzerine tekrar gittiği hastanede yoğun bakıma alındı. Selin Selem, salı günü hastanede yaşamını yitirdi. 
Düzce Üniversite Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Selin Selem'in ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. İdari ve hukuki işlem başlatıldığı belirtilen dekanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Üniversitemiz hastanesine obezite tedavisi amacı ile gelen ve geçirdiği ameliyattan bir süre sonra vefat eden Selin Selem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaşanan elim olay ile ilgili olarak üniversitemize yapılan resmi bir başvuru olmamasına rağmen, basında yer alan haberler ihbar kabul edilerek Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığınca ivedi olarak idari ve hukuki işlemler başlatılmıştır. Yapılacak idari ve hukuki işlem sonucunda varsa sorumlular hakkında gereken tüm işlemlerin yapılacağından herhangi bir şüphe duyulmaması hususu kamuoyuna saygı ile arz olunur."

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