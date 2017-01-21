Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçti, son söz Milletin
Anayasa Meclis'te tamam, son söz...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...

Genç avukat kaza kurbanı

KIRIKKALE Barosu’na kayıtlı 27 yaşındaki avukat Esra Demirbaş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak isterken, meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kırşehir-Kayseri karayolunun 37'nci kilometresinde Yeniyapan Köyü yakınlarında meydana...

Genç avukat kaza kurbanı
KIRIKKALE Barosu’na kayıtlı 27 yaşındaki avukat Esra Demirbaş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak isterken, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Kırşehir-Kayseri karayolunun 37'nci kilometresinde Yeniyapan Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 06 ZZG 71 plakalı otomobil Kırıkkale’den Kayseri yönüne giden avukat Esra Demirbaş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, refüje çarparak karşı şeritte seyir halinde bulunan Ali Topçu yönetimindeki 50 BB 897 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekiler ve 112 Acil Servis ekibinin yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan kadın avukat, önce Mucur Devlet Hastanesi’ne, ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen avukat Demirbaş kurtarılamadı. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55