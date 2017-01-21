Genç avukat kaza kurbanı

KIRIKKALE Barosu’na kayıtlı 27 yaşındaki avukat Esra Demirbaş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak isterken, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Kırşehir-Kayseri karayolunun 37'nci kilometresinde Yeniyapan Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 06 ZZG 71 plakalı otomobil Kırıkkale’den Kayseri yönüne giden avukat Esra Demirbaş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, refüje çarparak karşı şeritte seyir halinde bulunan Ali Topçu yönetimindeki 50 BB 897 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekiler ve 112 Acil Servis ekibinin yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan kadın avukat, önce Mucur Devlet Hastanesi’ne, ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen avukat Demirbaş kurtarılamadı.



