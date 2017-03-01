Genç aşçının katil zanlısı en yakın arkadaşı çıktı

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki bir firmanın yemekhanesinde çalışan ve uykusunda öldürülen baş aşçı 32 yaşındaki Gökhan İmer'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan en yakın arkadaşı 27 yaşındaki Mert Ulaş tutuklandı. Suçunu itiraf eden Ulaş'ın ifadesinde, evli bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını, İmer'in kendisini ayrılması yönünde uyardığını, farklı bir yerde bu ilişkisinden söz etmesinden korktuğu için de öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ulaş olay günü de İmer'in babasını arayıp, işe gitmediğini söylemişti.

Ergene Mahallesi 555 Sokak numara 102'deki tek katlı evde dün sabah saatlerinde ortaya çıkan olayda; Bornova İlçesi'ndeki bir fabrikanın yemekhane bölümünde baş aşçı olarak çalışan Gökhan İmer, sabah işe gitmeyince, ev arkadaşı ve aynı işyerinde şef garson olarak çalışan Mert Ulaş, durumu dün sabah, İmer'in babası Hayati İmer'e bildirdi. Bunun üzerine, baba İmer de diğer oğlu Hidayet İmer'i, Ergene Mahallesi 555 Sokak numara 102'deki tek katlı eve gönderdi. Kapıyı açıp içeriye giren Hidayet İmer, ağabeyini yatağında kanlar içinde buldu. İmer durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Gökhan İmer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin yaptığı ilk incelemede, olay yerinde tabanca bulunamadı, İmer'in uykusunda başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Bu arada İmer'in ev arkadaşı Mert Ulaş şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Mert Ulaş, deneyimli polislerin soruları karşısında züldü. Suçunu itiraf ettiği belirtilen Mert Ulaş'ın ifadesinde, evli bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını, ilişkiyi İmer'in bildiğini, "Başına iş alacaksın, vazgeç bu ilişkiden" diyerek kendisini uyardığını, ancak farklı bir yerde bu durumdan söz etmesinden korktuğu için de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan en yakın arkadaşını uykusunda öldüren Mert Ulaş'ın polisin kendisinden şüphelenmemesi için İmer'in babasını arayıp işe gelmediğini söylediği de anlaşıldı. Olayda kullanılan tabanca ise katil zanlısının çalıştığı işyerinde bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Ulaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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