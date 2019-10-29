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Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı (2)
'AİLEMLE TARTIŞTIM, NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM' Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin imar bölümüne gelerek cam kapıyı kıran madde bağımlısı olduğu belirtilen P.C.V. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Burada alınan ifadesinde...
GÜVENLİK 27.10.2019, 23:28
'AİLEMLE TARTIŞTIM, NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM'
Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin imar bölümüne gelerek cam kapıyı kıran madde bağımlısı olduğu belirtilen P.C.V. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Burada alınan ifadesinde ailesiyle tartıştığını, sinirlenerek kendisini kaybettiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından P.C.V. akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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