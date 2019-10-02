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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı
BURSA'nın Gemlik içesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, elinde tabancayla makam odasına giren Sinan Bingöl tarafından rehin alındı. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonrası Bingöl, Serintürk'ü serbest...
GÜVENLİK 02.10.2019, 17:04
BURSA'nın Gemlik içesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, elinde tabancayla makam odasına giren Sinan Bingöl tarafından rehin alındı. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonrası Bingöl, Serintürk'ü serbest bıraktı. Teslim olan Bingöl, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Gemlik Belediyesi'nde meydana geldi. Sinan Bingöl, elinde tabanca ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün makam odasına girdi. İmar işlerinden sorumlu olan Serintürk'ü rehin alan Bingöl, kapıyı kapattı.
Bu sırada binadaki bazı kişiler kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.
Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Sinan Bingöl, polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu Serintürk’ü bıraktı.
Teslim olan Bingöl, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Olay, saat 15.30 sıralarında Gemlik Belediyesi'nde meydana geldi. Sinan Bingöl, elinde tabanca ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün makam odasına girdi. İmar işlerinden sorumlu olan Serintürk'ü rehin alan Bingöl, kapıyı kapattı.
Bu sırada binadaki bazı kişiler kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.
Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Sinan Bingöl, polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu Serintürk’ü bıraktı.
Teslim olan Bingöl, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
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