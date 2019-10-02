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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı (2)
BELEDİYEDE YENİDEN İŞE GİRMEK İSTEMİŞ Bursa'nın Gemlik içesinde, elinde tabancayla makam odasına girdiği Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından...
GÜVENLİK 02.10.2019, 17:50
BELEDİYEDE YENİDEN İŞE GİRMEK İSTEMİŞ
Bursa'nın Gemlik içesinde, elinde tabancayla makam odasına girdiği Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sinan Bingöl'ün, 2018 yılında belediyede sözleşmeli olarak çalıştığı ve kendi isteği ile istifa ettiği, bugün ise yeniden işe alınmak istediği için böyle bir olay gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI İPTAL OLDU
Yaşanan bu olayın ardından, bugün saat 18.00'de yapılacak Gemlik Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı iptal oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()
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