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Geminin ambarında ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde limana yanaşan Panama bandıralı kuru yük gemisi personelinden Gürcistan uyruklu 29 yaşındaki Ramaz Surmanidze, geminin ambarında ölü bulundu. Marmara Eğrelisi İlçesi'nde limana yaşanan Panama...

Geminin ambarında ölü bulundu
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde limana yanaşan Panama bandıralı kuru yük gemisi personelinden Gürcistan uyruklu 29 yaşındaki Ramaz Surmanidze, geminin ambarında ölü bulundu.
Marmara Eğrelisi İlçesi'nde limana yaşanan Panama bandıralı talaş ve yonga yüklü kuru yük gemisi personelinden birinden haber alınamayınca, gemi içinde arama yapıldı. İddiaya göre, yapılan aramada gemini alt ambarında Gürcistan uyruklu Ramaz Surmanidze'nin cesedi bulundu. Ancak gemideki talaş ve yonga yükünü böceklenmeye karşı korumak için yapılan ilaçlama nedeni ile cesedin bulunduğu bölüme giremeyen gemi personeli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ve Tekirdağ AFAD ekipleri giydikleri özel maske ve giysilerle girdikleri ambardan Ramaz Surmanidze'nin cesedini güçlükle çıkardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Surmanidze'nin, karbonmonoksit ve nitrojen penoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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