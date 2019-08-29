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Gemideki hangar boşluğuna düşen işçinin ayağı kırıldı

BARTIN Limanı'na çimento almak için gelen gemide çalışan Suriyeli işçi hangara düştü. Ayağı kırılan işçi, hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limana çimento yüklemesi yapmak...

GÜVENLİK 29.08.2019, 12:44
Gemideki hangar boşluğuna düşen işçinin ayağı kırıldı
BARTIN Limanı'na çimento almak için gelen gemide çalışan Suriyeli işçi hangara düştü. Ayağı kırılan işçi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limana çimento yüklemesi yapmak için demir atan ‘Nordan’ isimli gemide çalışan Mazen Yasin (42), yükleme yapıldığı sırada iddialara göre başının dönüp, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten hangara düştü. Acı içinde kıvranan Suriyeli işçi için gemi çalışanları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin’in ayağının kırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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