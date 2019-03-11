Gemide mide kanaması geçiren denizci, botla alınıp hastaneye götürüldü

ŞARKÖY(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Marshall Adaları bayraklı kuru yük gemisinde mide kanaması geçiren Ukrayna uyruklu denizci, Sahil Güvenlik ekiplerince botla kıyıda bekleyen ambulansa getirilerek, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçe sahilinin güneyinde demirli Marshall Adaları bayraklı kuru yük gemisinde çalışan Ukrayna uyruklu denizcinin mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 112 personeliyle birlikte gemiye giderek, Ukraynalı denizciyi botla Şarköy İskelesi'nde bekleyen ambulansa teslim etti. Ukraynalı denizci, kaldırıldığı Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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