Gemi direğinde 3 kilo 135 gram kokain ele geçirildi

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT Körfezi'nde limana yanaşan Singapur bayraklı gemide yapılan aramada, geminin baş direği içerisine gizlenmiş 3 kilo 135 gram kokain ele geçirildi.

İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Gemi Arama Timleri, Ekvador'dan gelen Singapur bayraklı bir gemide arama yaptı. Deniz yoluyla yapılan kokain kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Güney ve Orta Amerika'dan gelen tüm gemiler ilk kez AB destekli bir eşleştirme projesi kapsamında oluşturularak faaliyet gösteren Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timlerince detaylı olarak aranırken, İzmit Körfezi'nde limana yanaşan geminin yaşam mahalli, genel alanı ve makine dairesi arandı.

Geminin baş direği içerisine gizlenmiş çöp torbasına içerisinde ayakkabı tabanı şeklinde preslenmiş paketler görüldü. Özel eğitimli köpekler 'Astor', 'Zeyna' ve 'Porsuk' un tepki verdiği paketler açıldı. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analizde maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 3 kilo 135 gram kokainin piyasa değerinin 600 bin TL olduğu bildirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



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