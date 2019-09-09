Son Dakika
Gelinini gözaltına alan polisi bıçakla yaraladı
KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan aranan Sedef K.'yi (28) saklandığı evden kaçarken yakalayan polis, şüphelinin kayınpederi Şakir K.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Polis memurunu hafif yaralayan Şakir K. ile gelini, çıkarıldıkları...
GÜVENLİK 09.09.2019, 18:17
KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan aranan Sedef K.'yi (28) saklandığı evden kaçarken yakalayan polis, şüphelinin kayınpederi Şakir K.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Polis memurunu hafif yaralayan Şakir K. ile gelini, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, bugün merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi, Genç Osman Caddesinde meydana geldi. Polis, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Sedef K.'nin yaşadığı evi tespit etti. Polis, evin etrafını sardığı sırada Sedef K. pencereden atladı. Polis, kaçmak isteyen Sedef K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Sedef K., ekip aracına götürülürken, birlikte yaşadığı kayınpederi Şakir K. belinden çıkardığı bıçakla gelinini götüren polis memuruna saldırdı. Polis memuru hafif yaralanırken, diğer polisler, Şakir K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
'Polise mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilen Şakir K., gelini ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, bugün merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi, Genç Osman Caddesinde meydana geldi. Polis, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Sedef K.'nin yaşadığı evi tespit etti. Polis, evin etrafını sardığı sırada Sedef K. pencereden atladı. Polis, kaçmak isteyen Sedef K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Sedef K., ekip aracına götürülürken, birlikte yaşadığı kayınpederi Şakir K. belinden çıkardığı bıçakla gelinini götüren polis memuruna saldırdı. Polis memuru hafif yaralanırken, diğer polisler, Şakir K.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
'Polise mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilen Şakir K., gelini ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0