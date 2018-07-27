Gelini ve torunlarını evden çıkarmak için kedi parçaladı iddiası

ADANA'da Ali U.'nun (62), oğlu Mehmet U.'nun (38) cezaevine düşmesinin ardından iddiaya göre evinden çıkarmak isteği gelini Zeytin U. (36) ve 4 torununu korkutmak için besledikleri kediyi parçaladığı öne sürüldü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U., 10 yıl önce babasına ait arsanın üzerine kendi imkanlarıyla ev yaptırdı. Daha sonra Zeytin U. ile evlenen Mehmet U. işlediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu. İddiaya göre oğlunun hapiste olmasını fırsat bilen Ali U., yaşları 4-11 arasında olan 4 torununun annesi gelinine, 'Evin tapusunu diğer, oğlumun üzerine geçirin ve bugüne kadar oturduğunuz yılların kirası olan 30 bin lira para verin' dedi. Bunun üzerine Zeytin U., 'Kocam cezaevinde,ben bu parayı veremem' diyerek kayınpederinin bu isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra Zeytin U.'nun evde olmadığı sırada dama çıkan Ali U., iddiaya göre torunlarının beslediği yavru kediyi öldürüp parçalara ayırdıktan sonra, "Bu evden çıkacaksınız, yoksa sizi de böyle parçalarım" dedi. Dedelerinin kediyi parçaladığını gören küçük çocuklar ise ağlayarak odalarına saklandı. Ne yapacağının bilemeyen Zeytin U., polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen ekipler ise parçalanmış kediyi görünce Ali U.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınan Ali U.'ya, 'Tehdit ve mala zarar vermek' suçlamasıyla işlem yapılarak sevk edildiği adliyede evden uzaklaştırma verildi.

'KEDİMİZİ ÖLDÜRMESİ PSİKOLOJİMİZİ BOZDU'

Olayın ardından, Zeytin U.'nun ikiz olan kızlarından G.U. (11) yaşadıklarını annesine sarılarak anlattı. Olay günü bahçede oynadıklarını söyleyen küçük kız, "Dedem, 'Sizi de bu kedi gibi parçalarım. Bu evden gideceksiniz' diye bağırdı" dedi.

Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu anlatan anne Zeytin U. ise "Çocuklar geceleri yataklarından sıçrayarak uyanıyor. Yavru kedimizi parçalamış, çamaşırlarımızın asılı olduğu ipi kesip ortalığı dağıtmış. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, beslediğimiz kedinin bu şekilde öldürülmesi onları çok etkiledi. Bizim evden atmaya çalışıyorlar, sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Eşim de cezaevinde olduğu için tek başıma kaldım. Tek korkum evlatlarım bana bir şey olursa sahipsiz kalırlar. Çocuklarım için yaşamak zorundayım" dedi.

'İFTARA ATIYORLAR'

Konuyla ilgili konuşan dede Ali U. ise gelinin kendine iftara attığını kedi parçalama olayının doğru olmadığını öne sürdü. Ali U., "Oğlum cezaevine girince, gelinime 'Gel bizimle otur' dedim. 4 torunum benim canım ciğerim. Ama kendisi bizim uyarılarımızı dinlemeyerek başına buyruk hareketlerde bulundu. Bize sürekli iftara atıyor, ben de bunun üzerine evimin çevresine güvenlik kamerasını taktırdım. Amacım yaşanılan her şeyin kayıt altında olması" dedi.



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