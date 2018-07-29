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Geline şiddet uygulayan kayınpeder ve kayınvalide tutuklandı

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dövüldüğü öne sürülen 9 aylık hamile Halise K., kaldırıldığı hastanede doğum yaptı. Halise K. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözaltına...

Geline şiddet uygulayan kayınpeder ve kayınvalide tutuklandı
MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dövüldüğü öne sürülen 9 aylık hamile Halise K., kaldırıldığı hastanede doğum yaptı. Halise K. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan kayınvalide ve kayınpeder tutuklandı.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Malazgirt ilçesine bağlı Akalın köyünde meydana geldi. Hamile Halise K., eşinin evde yokken, tartıştığı kayınpederi Salih ve kayınvalidesi Türkan K. tarafından dövüldü. Komşularının çağırdığı ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halise K., doktorların müdahalesiyle doğum yaptı. Halise K. ve anne Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürü Bahri Aksoy, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Halise K.'ye müdürlük olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Olayın ardından devletin ilgili tüm birimlerini harekete geçirdiklerini belirten Aksoy, ilk olarak anne ile bebeğinin sağlığı üzerinde durulduğunu aktardı.
Aksoy, anne ile yapılan görüşmelerde, İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Konuk Evi'nde kalmayı reddettiğini, kendi ailesinin yanına dönmek istediğini belirten Aksoy, "Bu konuda da her türlü yardım sağlanmıştır. Bu arada, adli ve güvenlik açısından da gerekli yaptırımlar uygulanmış. Kadına bu şiddeti yapanlar gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğümüzün avukatına gerekli talimat verilmiş, davaya bizzat müdahil olunması sağlanmıştır. Bundan sonrada annemiz ve bebeğinin ihtiyaç duyacağı her türlü desteğin yanında psiko-sosyal destekte sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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