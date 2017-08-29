Gelin aracı görünümlü otomobilde uyuşturucu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, düğün olmadığı halde gelin aracı gibi süslenmiş otomobilde, uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Pamukkale Jandarma ekipleri, geçen pazar akşamı yol denetimi yaptı. Saat 23.00 sıralarında, gelin aracı gibi süslenmiş bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri, işaret edip durdurdu. Arka camında 'Bahar-Çağrı' isimlerinin altında 'Hem ömrümde hem ölümde seni seviyorum' yazılı aracı kontrol eden ekipler, kristal olarak bilenen 2 gram metamfetamin buldu. Otomobili kullanan 28 yaşındaki Y.E., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, herhangi bir kimsenin düğünün olmadığı ortaya çıktı. Otomobilin küçük miktarlarda uyuşturucu sevkiyatı için kullanıldığının sanıldığı belirtildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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