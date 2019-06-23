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Gelin arabası kaza yaptı: 3 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de gelin arabası kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, gelin ve damat ile sürücü, yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki Yunus...

Gelin arabası kaza yaptı: 3 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de gelin arabası kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, gelin ve damat ile sürücü, yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki Yunus Emre Eryılmaz yönetimindeki 20 AKE 66 plakalı gelin arabası, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Eryılmaz ile 19 Haziran'da nikahları kıyılan gelin Mediha İncebel (28) ve damat Mustafa İncebel (32) yaralandı. 
Yaralılara ilk müdahaleyi konvoydaki yakınları yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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