Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
Gazeteci Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Nusaybin'de polislerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı
Nusaybin'de polislerin kaldığı çadır kentte...
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret

Gelibolu'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Durgut Pamirtaş (74), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Durgut Pamirtaş'tan üç gündür haber alamayan arkadaşları, meraklanıp...

Gelibolu'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Durgut Pamirtaş (74), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Durgut Pamirtaş'tan üç gündür haber alamayan arkadaşları, meraklanıp evine gitti. Arkadaşları kapıyı çalıp seslendiler, ancak sonuç alamadılar. Pamirtaş'ın, başına bir olay gelebileceği düşüncesiyle yerini daha önceden gösterdiği yedek anahtarı alan arkadaşları, haber verdikleri ev sahibi ile birlikte kapıyı açtı. Arkadaşları ve ev sahibi, içeri girdiklerinde Durgut Pamirtaş'ı yerde hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Pamirtaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, Durgut Pamirtaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort