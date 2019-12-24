Gelibolu'da, devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kontrolden çıkan saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.30 sıralarında sanayi sitesi köprü girişinde meydana geldi. Ali Koyun yönetimindeki 45 TG 076 plakalı saman balyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Ali Koyun ile kamyondaki İbrahim Sezer hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.